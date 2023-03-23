Волейболисты «Новы» уступили столичному «Динамо» со счетом – 0:3

116

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» волейболисты «Новы» провели заключительный матч регулярного чемпионата.



Новокуйбышевцы в рамках 30-го тура мужской Суперлиги уступили столичному «Динамо» со счетом – 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). У хозяев площадки самым результативным игроком стал центральный блокирующий Владимир Съемщиков.



В этот вечер «Нове» было не в чем себя упрекнуть. Команда Олега Согрина на равных билась с лидером чемпионата. Впереди у волжан матчи плей-аута среди команд не прошедших в плей-офф по итогам сезона 2022/23.

Фото: минспорта СО