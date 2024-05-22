В Кирове прошел Кубок России по спорту ЛИН в дисциплине "плавание"

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С 18 по 21 мая в Кирове проходил Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине "плавание", посвященный героям России – участникам СВО.



В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов из 22 регионов.



Соревнования проходили в 50-ти метровом бассейне на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, вольным стилем, на спине и комплексным плаванием, а также в эстафетах 4х100 комбинированная-смешанная и 4х100 вольный стиль-смешанная.



Самарскую область представляли члены сборной команды области по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова, воспитанницы тренера Всеволода Лукина.



В соревновательными классе ИН2 Софья Алешина показала следующие результаты:



1 место - на дистанции 200 м комплексным плаванием,

1 место - на дистанции 50 м брассом,

2 место - на дистанции 50 м баттерфляем,

2 место - на дистанции 200 м вольным стилем.



Мария Сафронова в классе ИН2 заняла:



2 место - на дистанции 50 м на спине,

2 место - на дистанции 100 м на спине,

3 место - на 200 м вольным стилем.

Фото: минспорта СО