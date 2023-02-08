В Тольятти завершился Чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль активного отдыха “Жигулевское море 023”

160

С 1 по 6 февраля в Тольятти прошло самое яркое событие этой зимы - Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах марафон и фристайл, и фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море». Местом действия двух крупных событий стала новая набережная Автозаводского района и прилегающая акватория, а участниками - более полсотни спортсменов со всех уголков страны от Санкт-Петербурга до Красноярска и от Оренбурга до Салехарда.

В четвёртый раз в истории Тольятти принял соревнование уровня Чемпионата России. В этом году ветер взял в свои руки регламент, поэтому у спортсменов оказалось всего два дня (из запланированных четырех гоночных) для того, чтобы выявить сильнейших.

«На этих соревнованиях, в Тольятти, мы все стали свидетелями того, как в нашем молодом виде спорта происходит преемственность поколений: на дистанции одновременно и участники, которые приезжают на Жигморе с 2007 года, и новое поколение спортсменов, которые родились в далеком 2007 году. Особенно было интересно наблюдать молодежь во фристайле – они очень дружные, задорные, с большими планами и перспективами. В условиях отсутствия ветра в субботу построили сноупарк и сделали вечернее шоу. Глобально – вовлечение молодежи в спорт и есть наша основная задача, а я не скрываю своей радости от того, что в этом году увидела результат многолетней работы», - рассказала организатор всероссийских соревнований Евгения Котлярова.

Гонки на длинной дистанции осложняла плохая видимость, вызванная снегопадом и нестабильный ветер. Чемпионом России на марафонской дистанции в 2023 году в классе «лыжи» стал Михаил Сергеев из Ленинградской области, среди сноубордистов лучший – Владимир Алехин из республики Марий Эл, среди девушек отличилась молодая спортсменка Софья Никогосова из Москвы, которая буквально недавно выступала в юниорах. Среди кайт-фристайлеров (кайтинг с элементами акробатических трюков) отличился юный тольяттинский спортсмен Тимур Белоусов. На лыжах он взлетел на первое место и взял второе - на сноуборде. Чемпионскую награду за кайт-фристайл на сноуборде увез в Екатеринбург Владимир Чеганов.

Спортсмены-участники всегда отмечают высокий уровень организации соревнований, удобную логистику и гигантскую акваторию Жигулёвского моря с удобной розой ветров. О том, чтобы сделать эту площадку еще лучше на пресс-конференции на церемонии открытия фестиваля «Жигулевское море» говорил глава г.о. Тольятти Николай Ренц.

«Сделаем всё для того, чтобы на следующий год на набережной была инфраструктура, соответствующая формату и уровню проводимых соревнований. Сейчас строится вторая очередь набережной, а значит, будет еще больше места, чтобы расширить количество водных видов спорта и сделать их доступными как для профессионалов, так и для любителей. Пусть набережная Тольятти будет тем местом на Волге, где можно не только развлекаться и отдыхать, но и проводить соревнования на самом высоком уровне», - отметил глава города.

Логичным продолжением соревнований стал фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море», который прошел в нашем городе в седьмой раз. Впервые на новой набережной был опробован формат организации развлекательного пространства без главной сцены. Множество действующих с утра субботы и до вечера воскресенья мини-площадок с распределёнными по времени ключевыми событиями позволили каждому гостю формировать развлекательную программу под свои интересы. Под рейв с крыши СёрфБара ресторана NEBO по импровизированным трассам гоняли квадроциклы и мотосноуборды, на расчищенных площадках в сопровождении спортсменов-аниматоров готовились к сдаче ГТО, а на зимнем пляже под лимонными деревьями и фикусами ждали гостей шезлонги. Последняя площадка стала не только одной из главных фотолокаций фестиваля, но и местом действия самого жаркого события - пробежки по ледовой акватории и флешмоба в купальниках «Не сливайся – обливайся!» от тольяттинских моржей. «Лыжная регата» тольяттинских яхтсменов собрала около четырех десятков человек всех возрастов и успешно финишировала, передав эстафету квесту RECORD Challenge. Первый день фестиваля «Жигулёвское море» завершился вечерним шоу NEBO от призеров и победителей Чемпионата России по фристайлу этого года. Кайт-фристайл из-за штиля пришлось заменить на джиббинг, но это оказалось не менее зрелищно, интересно и зажигательно.

На второй день главным семейно-объединяющим мероприятием «Жигулевского моря» стал забег на ватрушках, а потом и детский карнавальный забег от школы бега RUN TLT. В подарок победителям - не только новые впечатления, но и оригинальные медали. Такие же были презентованы лучшим в мини-соревновании по скандинавской ходьбе, которую организовали «Русские нордики». Белый медведь от компании «Тон-Авто» в тандеме с внедорожниками EXEED и Geely все дни фестиваля были не только оригинальным «фотореквизитом», но и воплощением активной зимы и крутого отдыха на берегах Жигулёвского моря.

Благодарности за помощь и поддержку в организации массового мероприятия титульного партнера Чемпионата России и фестиваля «Жигулёвское море» – предприятие «КуйбышевАзот». Партнер соревнований и фестивальных активностей - группа компаний «Тон-Авто». Технический партнер – компания Джей Ти.

Организаторами всероссийских соревнований «Жигулёвское море-023» выступили НП «Спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта», ресторан NEBO при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), администрации г.о. Тольятти и правительства Самарской области.