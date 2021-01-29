В Тольятти завершился Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью Приволжского округа Росгвардии

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В Тольятти подвели итоги чемпионата по зимнему офицерскому троеборью, первенство которого оспаривала 21 команда из региональных управлений и воинских частей Приволжского округа войск национальной гвардии России. Участники состязались в стрельбе из боевого оружия, плавании на различные дистанции и лыжных гонках.

Первое место у сборной Управления Росгвардии по Кировской области, спортсмены которой в трех этапах состязаний набрали 8163 балла. "Серебро" у команды Управления Росгвардии по Пензенской области, набравшей по итогам чемпионата 7331 балл. Замкнули тройку лидеров офицеры Управления Росгвардии по Республике Марий Эл, в их копилке 7015 баллов.

Награды победителям вручил начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии, полковник Сергей Аристов.

«Сердечно благодарим хозяев чемпионата за теплый прием и великолепные условия, которые были созданы для участников турнира. Поздравляю победителей, которые в упорной борьбе стали чемпионами. Надеюсь, что итоги турнира станут стимулом для всех офицеров Приволжского округа Росгвардии - еще более ответственно подготовиться к будущим соревнованиям, чтобы продемонстрировать высочайший уровень профессионализма и физической подготовки», - подчеркнул полковник Сергей Аристов.

Спортсмены, продемонстрировавшие лучшие результаты, по традиции, войдут в сборную округа, которая будет защищать честь Приволжья на всероссийском чемпионате по зимнему офицерскому троеборью.