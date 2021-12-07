В Тольятти завершились соревнования по синхронному фигурному катанию

137

В Тольятти в ЛДС «Лада-Арена» завершился III этап Кубка России и Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья» по синхронному фигурному катанию.

В соревнованиях по первому разряду выиграла команда «Санрайз-2» из Санкт-Петербурга. Серебряные медали достались команде «Казаночка» (Татарстан). Третье место заняла еще одна команда с берегов Невы — «Санрайз-3». Представительницы Самарской области (ГАУ СШОР №1) команда «Эдельвейс» показала четвертый результат из восьми коллективов.

В программе кандидатов в мастера спорта победу праздновала команда «Санрайз-1» (Санкт-Петербург). На втором месте команда «Юность-юниоры» из Свердловской области. На третьем – «Жемчужина-юниоры» (ГАУ СШОР №1 Самарская область).

Завершились соревнования выступлениями мастеров спорта. Возглавила турнирную таблицу самая титулованная команда в России — «Парадиз» из Санкт-Петербурга. Серебро – у девушек из команды «Татарстан» (Казань). Бронза – у представительниц Свердловской области. Хозяйки турнира команда «Жемчужина» (ГАУ СШОР №1) на четвертом месте.