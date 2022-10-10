В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"

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Кубок Дружбы» – один из самых масштабных турниров российского календаря в виде спорта "каратэ". Об этом красноречиво свидетельствуют цифры. Более двух тысяч участников из тридцати регионов России, а также спортсмены из Армении, Казахстана и ряда других стран будут демонстрировать свое мастерство в крупнейшем тольяттинском спорткомплексе "Лада-Арена" с 4 по 7 ноября.

Поединки пройдут одновременно на восьми татами. Будет разыграно 62 комплекта медалей с оригинальным дизайном. Финалисты в самых престижных весовых категориях кумитэ от 18-ти лет и старше и категориях ката от 16-ти лет и старше получат денежные призы.

Среди участников – сильнейшие бойцы России, в том числе, воспитанница тольяттинской школы каратэ "Рекорд", заслуженный мастер спорта Анна Чернышева – единственная российская участница олимпийского турнира в Токио. Среди почетных гостей мероприятия чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Йована Прекович из Сербии.

Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой она проведет 3-4 ноября в «Лада-Арене» учебно-тренировочный семинар по кумитэ. Параллельно учебно-тренировочный семинар по ката будет вести тренер сборной команды России, судья международной категории EKF, WKF Алексей Нуркенов.

Также будет организован судейский семинар под руководством рефери международной категории Kumite Referee A EKF, Kumite Judge B WKF Даниила Чекменева, сообщает пресс-служба агенства спортивного маркетинга "СПОРТИКО".

Фото: Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"