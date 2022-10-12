В Тольятти в 2022 году состоятся 20 соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

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По информации чиновников, во всех трех районах города регулярно проводят физкультурно-оздоровительные занятия с инвалидами. Перечень видов спорта, в которых они участвуют: настольный теннис, бочче, плавание, дартс, шашки, бадминтон, минигольф, легкая атлетика и армрестлинг. Адаптивной физкультурой при этом занимаются 175 человек.



Кроме занятий, в Тольятти организуют и соревнования среди спортсменов-инвалидов. Как сообщили представители администрации, календарный план текущего года включает 20 таких состязаний, которые охватывают порядка тысячи человек. Одно из недавних мероприятий - турнир по бочче - состоялось в УСК "Олимп". Тольяттинские депутаты предложили чиновникам изыскать возможности расширить перечень мест, которые были бы доступны для тренировок людей с ОВЗ, а также представить план соревнований на следующий год, пишет Сова.

Фото: администрация Тольятти