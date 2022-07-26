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В Тольятти состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД СО
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В Тольятти состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД СО

26 июля 2022 15:57
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Участие приняли восемь команд областного главка полиции.

В Тольятти состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках проведения служебно – спортивных мероприятий Главного управления МВД России по Самарской области на футбольном поле тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД России по Самарской области. Участие приняли восемь команд областного главка полиции. Турнир проходил по круговой системе.

Организатором состязаний стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Игры турнира были по-настоящему зрелищными. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства, а поддержать игроков пришли родные и близкие.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда У МВД России по г.Тольятти;

2 место – команда ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти;

3 место – команда О МВД России по г. Жигулёвску.

В завершении турнира старший инспектор-методист ВФСО «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько поблагодарила спортсменов за активное участие и вручила памятные дипломы всем участникам соревнований и сообщила, что команды, занявшие 1 и 2 места прошли в следующий этап, который пройдет в Самаре уже в ближайшее время. Мы поздравляем участников соревнований, желаем честной игры и, конечно же, победы в следующем туре.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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