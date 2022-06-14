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В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордового воздушного боя F2D.



В турнире приняли участие спортсмены из Тульской, Свердловской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, Республик Башкирия и Удмуртия, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также экипаж из Казахстана.



В общекомандном зачете первое место заняла сборная Самарской области, одолев в упорной борьбе команду Башкирии. На третьем месте представители Саратовской области.

Фото: пресс-служба минспорта СО