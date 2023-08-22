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23 августа в Тольятти состоится презентация гандбольной команды «Лада» сезона 2023/2024.



До старта нового гандбольного сезона остается ровно неделя. Традиционно он начнется матчем за Суперкубок. 30 августа тольяттинская «Лада» и столичный ЦСКА разыграют первый трофей сезона среди женских команд. Встреча пройдет в Кемерове на «Кузбасс-Арене».



А уже завтра, 23 августа, в Тольятти в 19:00 по адресу: ул. Спортивная, д. 19, всех болельщиков ждут на презентацию гандбольной команды «Лада» сезона 2023/2024.



В программе мероприятия: представление тренерского штаба и обновленного состава тольяттинской команды, а также автограф- и фотосессия. Завершится вечер просмотром кинофильма «Движение вверх» под открытым небом.

Фото: минспорта СО