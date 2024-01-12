В Тольятти планируется создание команды по следж-хоккею для ветеранов СВО

160

В целях поддержки ветеранов боевых действий, получивших ранения и травмы, хоккейный клуб "Лада" подписал соглашение о сотрудничестве с самарским филиалом фонда "Защитники Отечества", в рамках которого планируется создание команды по следж-хоккею для ветеранов СВО.



Вчера, 11 января, команда провела первую тренировку. Игроки ознакомились с экипировкой, примерили сани для следж-хоккея и приступили к изучению правил игры.



В ближайших планах - обеспечение команды инвентарем и проведение регулярных тренировок. Для занятий следж-хоккеистов выделено время в расписании спорткомплекса "Метеор".

Фото: минспорта СО