В Тольятти на Спартакиаде боевых искусств "Непобедимая Держава" пришло время силовых видов спорта

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В воскресенье, 30 октября на Спартакиаде боевых искусств "Непобедимая Держава" пришло время силовых видов спорта. Все они так или иначе были связаны с силой хвата. Это армрестлинг, масрестлинг и кистевая тяга гири.

Гвоздем программы, безусловно, стал дебютировавший в программе тольяттинских Спартакиад масрестлинг – национальный вид спорта в Якутии. Противостояние двух спортсменов начинается с поклона. Затем атлеты садятся лицом друг к другу, хватаются за небольшую палку и, упираясь ногами в доску посередине, тянут соперника на себя. Кто перетянет, тот и победил. Есть целый свод правил ведения матча.

- Увлекался армлифтингом, кистевой тягой гири и мне очень понравился масрестлинг, - поделился мнением сотрудник предприятия "Куйбышевазот" Александр Стемповский, победивший в категории до 95 кг. – Для меня это вызов, стимул бороться, открывать для себя новые виды спорта. В масрестлинге должно быть развито все – от кистей до мышц ног и спины, это и ловкость, и тактика, которая зависит от очередности выбора хвата и других факторов. Я смотрю, какой у меня соперник. Если он взрывной, я начинаю его удерживать, стараясь затратить меньше сил, и когда оппонент выдыхается, я его подсекаю.

По чисто техническим причинам устроителям турнира из федерации армрестлинга Самарской области не получилось привезти своих подшефных из кадетского корпуса и милицейского лицея. Тем не менее, народу было немало, участвовали спортсмены и спортсменки не только из Самары и Тольятти, но и из Оренбурга и Ульяновска, а борьба на оригинальных помостах выглядела весьма колоритно.Судейство было строгим, без ошибочных решений.

Один из самых брутальных атлетов на помосте, Антон Лаврентьев из Самары, выступая в категории до 75 кг, победил всех соперников, как в армрестлинге, так и в масрестлинге.

- Я кандидат в мастера спорта по армрестлингу, жму лежа штангу 150 кг. Я "топлю" за универсальность, за общее развитие. В масрестлинге все тело работает, но особенно важны хват и становая тяга. Меня также "цепляет" ритуал, отсутствие маек, повторные подходы,то есть, насыщаешься борьбой. Хотя спина на следующий день и отваливается (смеется). В Спартакиаде участвую ежегодно, мне здесь нравится бойцовский дух, который витает в воздухе, и чувство сплоченности, – поведал Антон.

Тольяттинцы были покорены новой спортивной дисциплиной, и нет сомнения, что масрестлинг закрепится в программе "Непобедимой Державы" надолго.