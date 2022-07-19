В столице Удмуртии прошла XI летняя Спартакиада учащихся России по шахматам

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В столице Удмуртской Республики прошла XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России по шахматам.



В соревнованиях приняли участие команды из 13 регионов Российской Федерации, в состав которых вошли сильнейшие спортсмены, занимающие наивысшие позиции по суммарному российскому рейтингу. Возраст спортсменов 12-13 лет. На групповой стадии турнира командам предстояло сыграть по круговой системе, а затем два лучших квартета (два мальчика и две девочки) из каждой группы вышли в плей-офф, где начались игры на вылет. Сборную Самарской области представили: Елисей Беспалов, Мария Долинская, Николай Московка и Юлия Аристова.



По итогу соревнований сборная Самарского региона завоевала серебряные медали. В финале соперником волжан стал фаворит Спартакиады - команда Москвы. В сложнейшем противостоянии команда Самарской области уступила со счетом - 1,5:2,5. Бронза - у представителей Санкт-Петербурга.

Фото: минспорта СО