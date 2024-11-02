В Ставропольском районе, в селе Ягодное, открылась новая спортивная площадка

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По государственной программе Самарской области "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 году построена новая спортивная площадка в селе Ягодное Ставропольского района. Она расположилась возле школы на улице Вознесенского.



В открытии площадки приняли участие представители районной администрации и заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.



Площадка имеет размеры 56 на 28 метров. Она покрыта искусственным газом и обнесена хоккейными бортами, что делает ее пригодной для игры в футбол и хоккей, занятий различными видами спорта на открытом воздухе.

Фото: минспорта СО