В Ширяево прошли соревнования Luka Ultra Trail&Bike

117

22 и 23 июня на территории национального парка "Самарская лука" проходили беговые и велосипедные соревнования на пересеченной местности серии Volgaman. В них приняли участие свыше 700 спортсменов из Самарской области и других регионов РФ.



"Самарская лука" – особо охраняемая природная территория, расположенная на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Дистанции для участников забегов, велозаездов, каникросса и северной ходьбы длиной от 1 до 50 километров проходили по территории нацпарка, старт и финиш располагались в селе Ширяево городского округа Жигулевск.



Победителями соревнований стали:

50К Борис Сафронов, Юлия Каюкова; Илья Селюкин, Анна Попова;

30К Семен Закутин, Светлана Шалашникова; Юрий Галкин, Анастасия Шишкина;

15К Максим Шалгин, Оксана Попова; Ильнар Рахматулин, Анастасия Захарова;

10К Раиф Сытдыков, Светлана Петренко; Ирина Демидовская; Вячеслав Маркелов

5К Владислав Вуколов, Юлия Петрова; Александр Моисеенко, Дарья Стародубцева; Василий Иванов; Ксения Нетфулова;

1К Артемий Антошкин, Максим Сирота, Иван Решетников, Федор Рыжов, Анастасия Кузьмичева, Василиса Милованова, Полина Суворова.



Все участники, завершившие дистанцию в пределах контрольного времени, награждены медалями финишера.

Фото: минспорта СО