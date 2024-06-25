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В Ширяево прошли соревнования Luka Ultra Trail&Bike

25 июня 2024 15:24
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В них приняли участие свыше 700 спортсменов из Самарской области и других регионов РФ.

22 и 23 июня на территории национального парка "Самарская лука" проходили беговые и велосипедные соревнования на пересеченной местности серии Volgaman. В них приняли участие свыше 700 спортсменов из Самарской области и других регионов РФ.

"Самарская лука" – особо охраняемая природная территория, расположенная на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Дистанции для участников забегов, велозаездов, каникросса и северной ходьбы длиной от 1 до 50 километров проходили по территории нацпарка, старт и финиш располагались в селе Ширяево городского округа Жигулевск.

 Победителями соревнований стали:
50К  Борис Сафронов, Юлия Каюкова;  Илья Селюкин, Анна Попова;
30К  Семен Закутин, Светлана Шалашникова;  Юрий Галкин, Анастасия Шишкина;
15К  Максим Шалгин, Оксана Попова;  Ильнар Рахматулин, Анастасия Захарова;
10К  Раиф Сытдыков, Светлана Петренко;  Ирина Демидовская;  Вячеслав Маркелов
5К  Владислав Вуколов, Юлия Петрова;  Александр Моисеенко, Дарья Стародубцева;  Василий Иванов;  Ксения Нетфулова;
1К  Артемий Антошкин, Максим Сирота, Иван Решетников, Федор Рыжов, Анастасия Кузьмичева, Василиса Милованова, Полина Суворова.

Все участники, завершившие дистанцию в пределах контрольного времени, награждены медалями финишера.

 

Фото:   минспорта СО

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