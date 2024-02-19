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18 февраля на родине героя Советского Союза Георгия Константиновича Дюдюкина, в селе Чувашское Эштебенькино Челно-Вершинского района, прошли XLVIII открытые районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти героя



На соревнованиях команду пожарно-спасательного отряда № 42 представили работники в разных возрастных группах во главе с начальником пожарно-спасательного отряда № 42 Виктором Романовым. Участниками соревнования стали лыжники не только Челно-Вершинского района, но и соседних районов региона, а также Республики Татарстан. На открытии соревнований присутствовала дочь героя Советского Союза Рыжова Лидия Константиновна. Она рассказала о своих родителях, поблагодарила за то, что жители района помнят и чтят ее отца, пожелала участникам легкой лыжни. Первыми на старт вышли младшие лыжники, а завершили гонку мужчины и женщины средних и старших возрастов. Односельчане активно поддерживали участников соревнований. В упорной борьбе спортсмены пожарно-спасательного отряда № 42 заняли призовые места по соответствующим возрастам: пожарный пожарно-спасательной части № 113 Павел Данилюков занял 3 место, начальник пожарно-спасательного отряда Виктор Романов и диспетчер Ирина Гришина - 2 место, водитель пожарно-спасательной части № 143 Александр Желнов – 3 место. Победители награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"