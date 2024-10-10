В Саранске завершилось первенство ПФО по спортивной гимнастике среди команд юношей и девушек

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В командных соревнованиях девушек 11-12 лет в произвольной программе сборная Самарской области заняла 3-е место. В составе команды выступили Ляян Кульжанова, Милена Родовская, Эвелина Кузнецова, Кира Головчинская.



В соревнованиях по программе кандидатов и мастеров спорта среди девушек 13-15 лет у сборной Самарской области 2-й результат. За команду выступили Виктория Новикова, Анастасия Адамова, Надежда Куслеева, Дарина Камешкова, Дарья Дарьина, Екатерина Афанасьева.



Среди юношей 11-12 лет в произвольной программе сборная Самарской области в составе: Игорь Казанцев, Дмитрий Санян, Никита Михайлов, Максим Тащев - стала 3-й.



А среди юношей 13-15 лет, кандидатов и мастеров спорта, наша команда в составе: Кирилл Бегаев, Вячеслав Мамедов, Никита Одинцов, Дмитрий Акимов, Даниил Мельников, Николай Рыбаков - была 2-й в квалификации и 3-й в финале.

Фото: минспорта СО