В Самарской области в 25-й раз состоялись соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины Жигулей»

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С 3 по 5 марта в Самаре в учебно-спортивном центре «Грация» проходили ежегодные открытые областные соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины Жигулей».

Свою историю «Жемчужины Жигулей» ведут с 2001 года. По традиции соревнования приурочены к Международному женскому дню 8 Марта. В 2025 году участие в соревнованиях приняли 160 гимнасток из Самарской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пензенской и Челябинской областей, а также из Республики Беларусь.

Участниц приветствовали вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская, старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Екатерина Сиротина, президент Федерации художественной гимнастики Самарской области Наталья Попова, ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий Лобанов,

«Эти замечательные, красивые соревнования мы проводим в 25-й раз. Проходят они в специализированном учебно-спортивном центре «Грация», где тренируются сильнейшие гимнастки нашей области. Мы рады приветствовать у себя спортсменок из других регионов, гостей из Республики Беларусь, и, конечно, старшего тренера юниорской сборной команды Российской Федерации Екатерину Сиротину. Это поднимает статус нашего мероприятия. Турнир способствует развитию художественной гимнастики как в Самарской области, так и в стране в целом», - сказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Спортсменки представили индивидуальные выступления по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, первому и второму спортивному разряду. Каждая спортсменка исполняла несколько упражнений с разными предметами на выбор. По сумме баллов за упражнения судьи определяли тройку лучших в каждой категории.

Старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике Екатерина Сиротина посетила соревнования в Самаре с целью просмотра и отбора кандидатов в сборную страны.

- Для меня большая честь и радость быть здесь, на соревнованиях «Жемчужины Жигулей». Я отсмотрела поток самых перспективных, красивых и талантливых гимнасток, которые порадовали умением, чистотой исполнения. Отметив тех, кто мне понравился больше всего, я приглашу их на сборы, посмотрю на них в работе и буду рекомендовать тренерам. Гимнастки всегда находят, чем удивить: лучезарной улыбкой, смелостью при выполнении элементов, креативностью, артистичностью. Наша сборная вынуждена была сделать перерыв в международных стартах. Но видя, как девочки адаптируются к новым правилам вида спорта, я спокойна за будущее: наши девочки могут все, - отметила Екатерина Сиротина.

Проведение соревнований с международным участием активно способствует популяризации художественной гимнастики и вовлечению в систематические занятия спортом детей и молодежи, что отвечает целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В Самарской области для поддержки детско-юношеского и массового спорта по решению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта».

Опыт Самарской области в проведении спортивных мероприятий международного уровня был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В этом году он пройдет в Самаре.

Фото – Минспорта Самарской области