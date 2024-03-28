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В Самарской области стартовал сезон трофи-рейдов, проходящий при поддержке автомобильной федерации Самарской области.



Первый этап - "Горыныч трофи" состоялся на загородном комплексе "Ранчо" в Нижнем Санчелеево в Ставропольском районе.



Участие в соревнованиях приняли 40 экипажей в 5 классах - спорт, модифицированные, туризм, стандарт и лайт. Для каждого класса были подготовлены разные трассы. Участники преодолевали снежные насыпи и ориентировались на местности по навигатору. Учитывались взятые контрольные пункты и общее время прохождения дистанции.



Следующий этап областного трофи-рейда состоится в конце мая.



Фото: Денис Левченко/минспорта СО