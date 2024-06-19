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В Самарской области состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти мастера спорта СССР Сергея Суркова.



В течение трех дней в "МТЛ Арене" участники из 25 регионов РФ боролись за медали и за призовой фонд турнира. Нашлось время и для экскурсии и знакомства с Самарой.



В торжественном открытии турнира приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.



В числе победителей турнира - два представителя Самарской области, Игорь Щелочков и Никита Глазунов. Полные результаты найдете по ссылке.

Фото: минспорта СО