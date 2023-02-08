В Самарской области состоялся чемпионат Общества «Динамо» по плаванию

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В состязаниях, посвященных 100-летию ВФСО «Динамо», приняло участие 11 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

На днях Самарская региональная организация «Динамо» провела Чемпионат по плаванию среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности, посвященный 100-летию спортивного общества. Соревнования состоялись в бассейне Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева при поддержке кафедры физического воспитания.

В состязаниях приняло участие 11 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности. Соревновались пловцы в личном первенстве и смешанной эстафете 4 х 50 м. Каждая команда состояла из 4 спортсменов (по одному мужчине в возрастных категориях до 30 лет, 30-35 лет и старше 35 лет, а также одна женщина). В командную копилку засчитывались и личные результаты, и эстафетные, а первенство определялось по наименьшей сумме мест зачетных участников.

Благодаря профессиональной работе организаторов и судей, Чемпионат самарского «Динамо» по плаванию прошел на высоком спортивном уровне. Особые слова благодарности главному судье соревнований Лидии Егорушкиной и судейской бригаде за высококвалифицированную работу.

Победители и призеры личного первенства отмечены медалями и дипломами, а команды-победительницы награждены кубками.