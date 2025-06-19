В Самарской области состоялись соревнования по парашютному спорту памяти Дмитрия Бочкарева

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Дмитрий Бочкарев - основатель действующей аккредитованной региональной общественной организации по парашютному спорту. Он вел активный образ жизни, увлекался парашютным спортом и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

В 2022 году добровольцем ушел на СВО. Был награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества. В январе 2025 года погиб при выполнении боевого задания.

С этого года соревнования в рамках чемпионата Самарской области по парашютному спорту посвящены памяти Дмитрия Бочкарева.

Соревнования на точность приземления состоялись в минувшие выходные в Кинельском районе. Помимо спортсменов из Самарской области, в них приняли участие представители Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области.