В Самарской области разыгрываются финалы соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

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В Самарской области в эти дни разыгрываются финалы регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».



23 января на льду МТЛ-2 в Самаре выявляли сильнейшие команды сельских районов в средней возрастной группе – среди ребят 11-12 лет.

В финал вышли «Шершни» из Пестравского, «Белые барсы» из Кошкинского и «Дубрава» из Волжского районов Самарской области.



Борьба была равной: победитель определился только в серии послематчевых бросков. Победителем «Золотой шайбы» стали юные хоккеисты из команды «Дубрава».



Турнир «Золотая шайба» проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют команды городов и сел губернии – тысячи мальчишек и девчонок. Победители регионального этапа сразятся с лучшими командами из ПФО и со всей России.

Фото: минспорта СО