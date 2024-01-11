В Самарской области пройдет XXVI Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии

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В субботу, 13 января, в Самарской области на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка пройдет XXVI Гонка чемпионов – соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии.

Среди участников пилоты Формулы-1, кольцевых гонок, ралли и ралли-рейдов, ралли-кросса, картинга и дрифта. На старт выйдут:

· Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам, 3-кратный победитель Гонки чемпионов,

· Сергей Вязович – победитель ралли «Шелковый путь» 2023 года в зачете грузовиков,

· Дамир Идиятулин – победитель этапов RDS GP,

· Кирилл Ладыгин – 8-кратный победитель Гонки чемпионов,

· Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, победитель Гонки чемпионов,

· Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам,

· Андрей Петухов – чемпион России по кольцевым гонкам,

· Денис Ростилов – чемпион России по ралли,

· Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу,

· Михаил Симонов – чемпион России по кольцевым гонкам,

· Сергей Сироткин – российский пилот Формулы-1,

· Александр Смоляр – бронзовый призер чемпионата России по кольцевым гонкам,

· Макс Туриев – чемпион России по картингу,

· Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам,

· Иван Чубаров – чемпион России по кольцевым гонкам,

· Владимир Шешенин – действующий победитель Гонки чемпионов.

В четверг, 11 января, автогонщики проведут фото- и автограф-сессию для любителей автоспорта. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 на фуд-корте торгово-развлекательного центра «Парк Хаус» по адресу: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Вход свободный.

Заезды пройдут в субботу, 13 января. Спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей «Серебряная ладья» на автомобилях Lada Vesta. Финальные заезды гонщики проведут на Lada Niva Sport T2.

Программа соревнований:

10:45 – торжественная церемония открытия,

11:00-12:15 – отборочные заезды,

12:30-13.45 – отборочные заезды,

14:00-15:00 – финальные заезды,

15:00 – церемония награждения.