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В Самарской области пройдет XXVI Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии

11 января 2024 12:09
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В Самарской области пройдет XXVI Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии

В субботу, 13 января, в Самарской области на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка пройдет XXVI Гонка чемпионов – соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии.

Среди участников пилоты Формулы-1, кольцевых гонок, ралли и ралли-рейдов, ралли-кросса, картинга и дрифта. На старт выйдут:

·         Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам, 3-кратный победитель Гонки чемпионов,

·         Сергей Вязович – победитель ралли «Шелковый путь» 2023 года в зачете грузовиков,

·         Дамир Идиятулин – победитель этапов RDS GP,

·         Кирилл Ладыгин – 8-кратный победитель Гонки чемпионов,

·         Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, победитель Гонки чемпионов,

·         Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам,

·         Андрей Петухов – чемпион России по кольцевым гонкам,

·         Денис Ростилов – чемпион России по ралли,

·         Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу,

·         Михаил Симонов – чемпион России по кольцевым гонкам,

·         Сергей Сироткин – российский пилот Формулы-1,

·         Александр Смоляр – бронзовый призер чемпионата России по кольцевым гонкам,

·         Макс Туриев – чемпион России по картингу,

·         Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам,

·         Иван Чубаров – чемпион России по кольцевым гонкам,

·         Владимир Шешенин – действующий победитель Гонки чемпионов.

В четверг, 11 января, автогонщики проведут фото- и автограф-сессию для любителей автоспорта. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 на фуд-корте торгово-развлекательного центра «Парк Хаус» по адресу: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Вход свободный.

Заезды пройдут в субботу, 13 января. Спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей «Серебряная ладья» на автомобилях Lada Vesta. Финальные заезды гонщики проведут на Lada Niva Sport T2.

Программа соревнований:

10:45 – торжественная церемония открытия,

11:00-12:15 – отборочные заезды,

12:30-13.45 – отборочные заезды,

14:00-15:00 – финальные заезды,

15:00 – церемония награждения.

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