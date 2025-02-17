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В Самарской области пройдет первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

17 февраля 2025 14:24
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В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки 16-21 года, юноши и девушки 14-15 лет.

С 17 по 22 февраля в Самарской области будет проходить первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки 16-21 года, юноши и девушки 14-15 лет.

 В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу «Туриады ПФО» - спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

 Все соревнования будут проходить на территории лыжной базы спортивной школы «Чайка».

Также состоится совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу «Туриады-2025», который по традиции проводится в Хвалынске Саратовской области.

 

Фото:   минспорта СО

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