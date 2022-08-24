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В Самаре стартовали Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочча среди лиц с ПОДА

24 августа 2022 16:19
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В состав сборной Самарской области включены спортсмены, ставшие победителями городских и областных соревнований.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин и врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«В Самарской области богатые спортивные традиции, в том числе паралимпийского спорта. У региона есть опыт проведения соревнований, есть и спортсмены, которые достойно представляют субъект Российской Федерации на различных турнирах. Поэтому было принято решение провести соревнования именно здесь», - рассказал Андрей Строкин.

В течение трех соревновательных дней около 40 юных спортсменов из восьми субъектов страны разыграют по четыре комплекта медалей в индивидуальных соревнованиях среди юношей и девушек.

63-й регион представляют две команды. В состав сборной Самарской области включены спортсмены, ставшие победителями городских и областных соревнований. Среди них - подопечные Самарского пансионата для детей-инвалидов и Приволжского молодежного пансионата для инвалидов.

«В регионе проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров лично уделяет внимание этому вопросу. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

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