Я нашел ошибку
Главные новости:
Использоваться на них будут российские базовые станции. 
Определены зоны тестирования сетей 5G в России
Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности
На выставке представлены гобелены и живописные этюды разных лет.
В самарском Историческом парке откроется художественная выставка Ольги Мельниковой «Радужная мозаика»
Участницы форума узнали, как получить выплаты многодетным семьям, как все успеть многодетной маме, поделились секретами семейной жизни, узнали о государственных наградах для многодетных.
В Самаре состоялся женский форум «Мама в ресурсе»
Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию 
Им стала Марина Сергиенко.
Ирина Калягина представила коллективу театра СамАрт нового исполнительного директора
В первом домашнем матче молодежного первенства «Крылья» принимали на стадионе «Металлург» «Мастер-Сатурн».
Молодежка «Крыльев» одержала первую в сезоне победу
Ключевая тематика мероприятия в этом году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи.
Открыт прием заявок на участие в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.26
-0.33
EUR 99.71
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию 

29 марта 2024 19:51
103
Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени.

В Самаре на скалодроме Самарского университета «Луна» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию в дисциплине лазание на трудность.

Для каждой категории были подготовлены трассы высотой 9 метров. Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени. На прохождение давалась одна попытка.

Победителями первенства в категории 10-13 лет стали Алексей Мазур и Кристина Запевалова, призерами – Иван Калюжнов, Иван Семыкин, Есения Фитискина и Александра Казанцева, в категории 14-15 лет победили Дмитрий Дерюгин и Мария Калюжнова, призерами стали Павел Новиков, Артем Стребков, Ксения Воронина и Марианна Сальникова. В категории девушек 16-17 лет лучший результат у Анастасии Егоровой, втоорой - у Кристины Тупиковой.

 Чемпионами области стали Алексей Зайкин и Ирина Зимарева, призерами - Аркадий Шабашов, Алексей Шалев, Анастасия Егорова и Кристина Тупикова.

В рамках соревнований также состоялся фестиваль скалолазания для мальчиков и девочек до 10 лет в дисциплине лазание на трудность со страховкой.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области.
29 марта 2024, 21:36
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности
Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области. Политика
82
На выставке представлены гобелены и живописные этюды разных лет.
29 марта 2024, 20:43
В самарском Историческом парке откроется художественная выставка Ольги Мельниковой «Радужная мозаика»
На выставке представлены гобелены и живописные этюды разных лет. Общество
88
Участницы форума узнали, как получить выплаты многодетным семьям, как все успеть многодетной маме, поделились секретами семейной жизни, узнали о государственных наградах для многодетных.
29 марта 2024, 20:12
В Самаре состоялся женский форум «Мама в ресурсе»
Участницы форума узнали, как получить выплаты многодетным семьям, как все успеть многодетной маме, поделились секретами семейной жизни, узнали... Политика
148
В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
196
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
295
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
699
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
568
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
509
Весь список