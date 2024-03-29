В Самаре состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию 

103

В Самаре на скалодроме Самарского университета «Луна» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию в дисциплине лазание на трудность.



Для каждой категории были подготовлены трассы высотой 9 метров. Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени. На прохождение давалась одна попытка.



Победителями первенства в категории 10-13 лет стали Алексей Мазур и Кристина Запевалова, призерами – Иван Калюжнов, Иван Семыкин, Есения Фитискина и Александра Казанцева, в категории 14-15 лет победили Дмитрий Дерюгин и Мария Калюжнова, призерами стали Павел Новиков, Артем Стребков, Ксения Воронина и Марианна Сальникова. В категории девушек 16-17 лет лучший результат у Анастасии Егоровой, втоорой - у Кристины Тупиковой.



Чемпионами области стали Алексей Зайкин и Ирина Зимарева, призерами - Аркадий Шабашов, Алексей Шалев, Анастасия Егорова и Кристина Тупикова.



В рамках соревнований также состоялся фестиваль скалолазания для мальчиков и девочек до 10 лет в дисциплине лазание на трудность со страховкой.

Фото: минспорта СО