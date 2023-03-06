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В Самаре обсудили итоги работы Департамента физической культуры и спорта за 2022 год

6 марта 2023 18:10
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В 2023 году запланировано введение в эксплуатацию модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары, капитальный ремонт спорткомплекса «Маяк».

6 марта об итогах работы городского Департамента физической культуры и спорта Самары за 2022 год доложил  руководитель Департамента Дмитрий Чеканов.

Департамент участвует в реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Основными направлениями работы Департамента являются в том числе обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в рамках региональной составляющей федерального проекта – «Спорт-норма жизни» выросла с 45,3% в 2020 году почти до 55% в 2022 году, - доложил Дмитрий Чеканов. - Мы делаем все возможное, чтобы подогревать интерес горожан к участию в спортивных мероприятиях, делать занятия физической культурой и спортом доступными для всех возрастов и категорий граждан». 

В 2022 году в Самаре работали 100 тренеров по месту жительства, которые оказывали самарцам помощь в организации и проведении районных праздников и спортивных мероприятий таких, как турниры дворовых команд по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам и другие. За прошлый год тренерами по месту жительства проведено более 1800 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 30 000 человек, что почти на 400 мероприятий больше, чем в 2021 году. 

В прошлом году были проведены такие традиционные для Самары мероприятия, как лыжный марафон «Сокольи горы», легкоатлетический забег, посвящённый Дню космонавтики, легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», физкультурно-спортивная акция «Приходи на пляж, поиграем!», «Выходные с ГТО: от вершин ГТО к космическим вершинам» и «Самара в движении». 

В соревнованиях различного уровня в 2022 году приняли участие более 12,5 тысяч человек, из них 5 528 стали победителями и призерами. В международных соревнованиях участвовало 92 спортсмена, из которых 19 стали призерами. В том числе в Чемпионате мира по теннису воспитанниками спортивной школы №1 завоевано 3 призовых места, в Первенстве мира по самбо участвовал 1 спортсмен из школы олимпийского резерва №11. На других официальных международных соревнованиях приняли участие 83 спортсмена спортивных школ Самары.

За счёт средств муниципального бюджета в прошлом году проведены работы по капитальному ремонту десяти подведомственных Департаменту физической культуры и спорта учреждений. Среди них физкультурно-спортивный центр «Чайка», муниципальное автономное учреждение Самары «Олимп», школы олимпийского резерва 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15. В целях усиления антитеррористической защищенности 15 учреждений были дополнительно оборудованы инженерно-техническими средствами охраны. 

В 2023 году запланировано введение в эксплуатацию модульного спортивного зала в Ленинском внутригородском районе Самары, капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк».

Кроме того Департаментом градостроительства городского округа Самара разработана проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Заря». В рамках реконструкции планируется укладка футбольного поля с искусственным покрытием, устройство легкоатлетического сектора, сектора для прыжков в длину, устройство трибун, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

 

Фото:   администрация Самары

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