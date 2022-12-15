В Самаре завершился Кубок России по керлингу среди женских команд

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Вчера, 14 декабря, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» завершился Кубок России по керлингу среди женских команд.



Победителем турнира стала команда «Санкт-Петербург-2». На втором месте «УОР №2 - Санкт-Петербург-4». На третьем - «Краснодарский край-2».



«Приятные ощущения от финальной игры, интрига сохранялась до последнего момента. Довольны, что справились. Организация Кубка России на высоком уровне держалась на протяжении всех соревновательных дней. Приятно, что в регионах качественных катков для керлинга становится все больше», - отметила Галина Арсенькина, игрок команды Санкт-Петербурга.



Впервые в этом году победителям турнира были вручены переходящие Кубки. На них появятся фамилии и имена чемпионов.



«Мы очень благодарны Федерации керлинга России, за предоставленную возможность провести в нашем регионе такой значимый турнир. У нас очень спортивный регион и мы будем рады дальнейшему сотрудничеству», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО