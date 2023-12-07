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В Самаре, в универсальном комплексе «МТЛ Арена», завершились соревнования «Мини-футбол - в школу»

7 декабря 2023 14:31
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В финале регионального этапа приняли участие 24 сильнейшие команды. П

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» завершились областные соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений. Турнир состоял из четырех этапов, состязания проводились отдельно среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах: 2012-2013 г.р., 2010-2011 г.р., 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р. За путевки в решающую стадию боролись более 90 команд.

В финале регионального этапа приняли участие 24 сильнейшие команды. Победители отправятся на Всероссийский финал, который пройдет с февраля по март в Нижегородской области. В церемонии награждения приняла участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Победители:
СОШ с. Большая Глушица (юноши 2010-2011 г.р.);
СОШ ОЦ №1 п.г.т. Смышляевка (юноши 2012-2013 г.р.);
Школа №77 г.о. Самара (девушки 2010-2011 г.р.);
СОШ с. Богдановка (девушки 2012 – 2013 г.р.);
СОШ с. Большая Глушица (юноши 2006-2007 г.р.);
СОШ №2 с. Приволжье (юноши 2008-2009 г.р.);
СОШ с. Красный Яр (девушки 2006-2007 г.р.);
СОШ с. Васильевка (девушки 2008 – 2009 г.р.).

 

Фото:   скрин видео минспорта СО

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