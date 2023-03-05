В Самаре состоятся поединки между командами Российской Федерации и Республики Беларусь по боксу

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В самарском Дворце спорта им. Высоцкого состоятся поединки между командами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Международная матчевая встреча по боксу стартует 5 марта в 15:00. Смотреть поединки (6+) в прямом эфире можно будет в группе Самарского областного вещательного агентства ВКонтакте.



"Бокс на Волге" объединит более дюжины спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе сборной РФ представит Никита Гусельников в весовой категории 54 кг.



63-й регион славится своими легендарными боксерами - двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, чемпионами мира и Европы Василием Шишовым, Александром Алексеевым и другими спортсменами. Боксом в области занимаются более 9,5 тыс. человек. По итогам 2022 года 25 представителей региона вошли в состав сборных команд России по этому виду спорта.



Накануне поединков в рамках "Бокса на Волге" на площадке Дворца спорта в Самаре состоялась традиционная "битва взглядов", прошло взвешивание спортсменов, пишет Сова.