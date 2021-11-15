Я нашел ошибку
Главные новости:
На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры.
«КуйбышевАзот» построит новый производственный комплекс
На 6-летнего ребенка упала ветвь сухостойного дерева.
Бывший глава села Богатое лишен свободы на 1,5 года условно за гибель ребенка
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
В Самаре бывшие полицейские предстанут перед судом за взятки от торговцев алкоголем
Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО.
В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО»
К губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов.
Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах
Бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.
Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области
По просьбе бизнеса эта мера поддержки возобновлена и список получателей расширен.
Более 5,5 тысяч заявок подали предприниматели региона на льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0
Олег Бойко вручил медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени 21 сотруднику федеральной противопожарной службы.
Сотрудникам ГУ МЧС Самарской области вручили ведомственные медали
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО»

15 ноября 2021 16:46
120
Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО.

В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО» в рамках фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».

Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО, которые пройдут в декабре текущего года в Белгороде. В мероприятии приняли участие 50 участников из разных муниципальных образований Самарской области.

Победители и призеры (женщины):
18-29 лет: Ангелина Гаврилина, Ирина Гульчак, Анастасия Люшина.
30-39 лет: Мария Серенкова, Алия Морозова, Елена Лазарева.
40-49 лет: Лилия Букетова, Татьяна Бредихина, Светлана Матуляк.

Победители и призеры (мужчины):
18-29 лет: Михаил Тайборин, Сергей Кузнецов, Владимир Семенченко.
30-39 лет: Денис Оноприенко, Станислав Кривенцов, Илья Сиволобов.
40-49 лет: Виталий Мячин, Сергей Глушков, Павел Бубнов.

 

Фото:   минспорт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
247
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
806
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
398
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
713
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
726
Весь список