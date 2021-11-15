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В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО» в рамках фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».



Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО, которые пройдут в декабре текущего года в Белгороде. В мероприятии приняли участие 50 участников из разных муниципальных образований Самарской области.



Победители и призеры (женщины):

18-29 лет: Ангелина Гаврилина, Ирина Гульчак, Анастасия Люшина.

30-39 лет: Мария Серенкова, Алия Морозова, Елена Лазарева.

40-49 лет: Лилия Букетова, Татьяна Бредихина, Светлана Матуляк.



Победители и призеры (мужчины):

18-29 лет: Михаил Тайборин, Сергей Кузнецов, Владимир Семенченко.

30-39 лет: Денис Оноприенко, Станислав Кривенцов, Илья Сиволобов.

40-49 лет: Виталий Мячин, Сергей Глушков, Павел Бубнов.

Фото: минспорт СО