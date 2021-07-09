В Самаре состоится областной турнир по шахматам «Жигулевские просторы»

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С 20 июля по 30 июля года в шахматном клубе им. Л. Полугаевского (Самара, Московское шоссе, д.155Б) состоится областной турнир по шахматам «Жигулевские просторы».

К участию в турнире допускаются шахматисты без ограничения по возрасту и квалификации, предварительно оформившие заявку на участие.

Регистрация участников городского округа Самара проводится до 19.00 19 июля

Регистрация иногородних участников турнира проводится до 16.00 21 июля.

Открытие турнира 21 июля в 17.00.

Закрытие турнира – 29 июля в 21.00.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной программы Swiss Manager.

Вся информация по размещению, проезду и регистрации участников турнира публикуется на официальном сайте федерации www.samara-chess.ru.

Победители и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами

Фото: pixabay.com