В Самаре прошел детский физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте»

В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» прошел детский физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте».

В течение двух дней фестиваль объединил около 2000 участников в мастер-классах, показательных выступлениях по 50 видам спорта и автограф-сессиях под лозунгом «Попробуй - выбери свой спорт!».

Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни и привлечению к регулярным занятиям спорта все большего числа россиян.