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В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе

24 января 2022 12:58
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В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин  рассказал о предстоящем первенстве России по греко-римской борьбе. 


-  Самара в 2022-м станет хозяйкой первенства России по греко-римской борьбе. Это Важное спортивное событие  года  для нашего региона! Александр Иванович, как Вам это удалось? 
-  В начале марта обновленный Дворец спорта радушно примет лучших молодых борцов со всей страны. Соревнования станут отбором на первенство Европы и мира. Для Самарской области соревнования такого уровня пройдут впервые в истории.  В том, что первенство будет проводиться у нас, это заслуга Федерации спортивной борьбы России и лично Михаила Геразиевича Мамиашвили. Мы плотно сотрудничаем с федерацией, наши соревнования прошлого года получили высокую оценку с их стороны. Поэтому планку опускать не собираемся. Это очень ответственное мероприятие. Но все знают, что в Самаре успешно проходит турнир "Новая высота" памяти Игоря Найвальта. Уверен, что и первенство пройдет достойно.

 - Можно ли утверждать, что этот «Новая высота» станет важным «трамплином» для молодых борцов?

 - Да, ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях, и они прославят нашу великую и могучую страну. Яркий пример: победитель  "Новой высоты" 2019 года, самарец Максим Скуратов. В дальнейшем спортсмен красиво завоевал золотую медаль на первенстве Европы и мира.  Но есть и другие задачи у этого турнира. На "Новой высоте" каждый, независимо от занятого места, поднимается на свою личную высоту. Становится сильнее, выносливее, уверенее. Для молодых спортсменов это важнее медалей.

- Организация крупных соревнований дело хлопотное и затратное…  Поддерживают  ли вас в этом начинании???

- Проведение турнира стало возможным благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. У нас есть свои спонсоры: группа компаний "ВТС" и Вячеслав Валентинович Сонин лично. Александр Карелин стал  идейным вдохновителем,  а «Карелин – фонд» всегда оказывает нам  и методическую и спонсорскую поддержку.
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России:

- Президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров - и молодых, и маститых. Он создает условия для того, чтобы ребята приходили заниматься борьбой. Федерация находится на хорошем счету и в министерстве спорта Самарской области, и непосредственно у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он видит, что на эту структуру можно опираться.


Фото:  Pixabay.com

 

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