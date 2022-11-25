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В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО

25 ноября 2022 20:36
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Заявки на участие в личных соревнованиях «Игр ГТО» в категориях «Любитель» и «Профессионал» может подать каждый желающий.

С 16 по 18 декабря в универсальном спортивном комплексе «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО.

Фестиваль «Игры ГТО» проводится в России с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В мероприятии запланировано участие 48 команд субъектов Российской Федерации, показавших лучшие результаты в выполнении нормативов комплекса ГТО, а также более 90 индивидуальных участников, прошедших отборочный турнир.

На «Играх ГТО» разыгрывается первенство среди команд субъектов Российской Федерации, среди индивидуальных участников, а также проходит состязание «Иду на рекорд» за установление рекордов в отдельных видах испытаний ГТО, которые затем вносятся в «Книгу рекордов ГТО».

Сборная Самарской области ежегодно участвует в «Играх ГТО» и уже попала в историю. Представители нашей команды Инна Пузик, Мария Серенкова и Павел Бубнов вписали свои имена в Книгу рекордов. В 2020 году в командных соревнованиях, проходящих в Кисловодске, самарцы остановились в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Год спустя в 2021 году в Белгороде наша команда стала бронзовым призером игр.

«Когда 8 лет назад Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, Самарская область включилась в развитие этого направления. Уникальный комплекс позволяет объективно оценить физическую форму и дает человеку ориентиры, к которым стоит стремиться. Это помогает находить время заниматься физкультурой, поддерживать нужную физическую форму. Важно, чтобы это становилось нормой жизни для большого количества людей. На такие задачи нас ориентирует и федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В течение 2022 года региональный оператор ГТО в Самарской области вел отбор участников в состав сборной команды на «Игры ГТО». Финальным этапом отбора стали соревнования среди участников 18-49 лет в рамках фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!», которые состоялись 30 октября в Самаре во Дворце легкой атлетики.

«Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Президентом страны перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. В рамках решения государственных задач одно из важных направлений нашей работы - расширение интереса к здоровому образу жизни. Мероприятия комплекса ГТО являются мощным стимулом для развития массового спорта. В Самарском регионе участниками физкультурного движения стали свыше 509 тысяч жителей. За весь период внедрения современного комплекса более 163 тысяч жителей области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО. Более 40% значкистов ГТО стали обладателями золотых знаков», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Сегодня команда 63 региона полностью сформирована и активно готовится к соревнованиям. В состав сборной вошли представители муниципальных образований губернии - Самары, Тольятти, Сызрани, Безенчукского и Сергиевского районов.

Заявки на участие в личных соревнованиях «Игр ГТО» в категориях «Любитель» и «Профессионал» может подать каждый желающий, кто чувствует уверенность в своих силах. Для этого нужно записать видео с выполнением силового комплекса упражнений и отправить организаторам в срок до 1 декабря.

Положение о соревнованиях и условия участия опубликованы по ссылке.

 

Фото:   минспорта СО

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