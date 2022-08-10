В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города

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21 августа в юбилейный 5-й раз состоится Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. В забеге планируется участие около 3 500 человек не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья.

Старт и финиш Самарского марафона располагается на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА. У каждого участника будет возможность насладиться красотами Волги и набережной, пробежать вдоль самарских достопримечательностей.

Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км, скандинавская ходьба 3 км и 10 км, детский забег на дистанции 600 м, а также «Самарская миля» - забег на дистанции 1 586 м.

Зарегистрироваться для участия в марафоне необходимо на официальном сайте.

Выдача стартовых пакетов (только при наличии медицинской справки): 19 августа 2022 года с 15:00 до 21:00, 20 августа 2022 года с 10:00 до 20:00 по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 17, ТЦ "Сила спорта", 3 этаж.

Всем участникам, финишировавшим на дистанциях 600 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, скандинавская ходьба 3 км и 10 км, будет вручена памятная медаль финишёра.

Спортсменов и болельщиков ждет культурно-развлекательная программа и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.