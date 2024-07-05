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В Самаре проходит финал соревнований летней спартакиады учащихся России по современному пятиборью

5 июля 2024 21:27
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Участникам предстоит выявить сильнейших по результатам плавания, фехтования, бега и лазерной стрельбы.

С 4 по 7 июля 2024 года в Самаре в спорткомплексе "Маяк" и на тренировочной площадке "Восход" стадиона "Солидарность Самара Арена" проходит финал соревнований XII летней спартакиады учащихся России 2024 года по современному пятиборью.

В турнире участвуют 70 спортсменов из 16 регионов России, ставшие лучшими по итогам отборочных этапов.

Самарскую область представляют воспитанники тренера Надежды Пыховой: Арина Калабина, Александр Мараховский, Артем Рамазанов; воспитанники тренеров Виталия Калинина и Анатолия Трохименко: Алексей Малухин, Вера Николаенко; воспитанница тренеров Владимира Яшкина и Елены Наумовой: Елизавета Беляева.

Сегодня состоялась официальная церемония открытия финала спартакиады. Участников напутствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, помощник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев, президент областной федерации современного пятиборья Андрей Терентьев, ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по спортивному метанию ножа Юрий Лобанов.

Участникам предстоит выявить сильнейших по результатам плавания, фехтования, бега и лазерной стрельбы. Соревнования проходят в личном зачёте отдельно среди юношей и среди девушек.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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