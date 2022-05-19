В Самаре появится умная спортивная площадка

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Необычный объект собираются установить в Самаре. Речь идет об умной спортивной площадке. Об этом глава департамента градостроительства Сергей Шанов сообщил в четверг, 19 мая, на заседании профильного комитета гордумы.

— Умная спортплощадка будет представлять собой модульное сооружение. Не объект капстроительства, но выглядеть будет как небольшое здание. Такой мини-ФОК, утепленный, с залом для занятий спортом, — рассказал Сергей Шанов.

Место для умной спортплощадки уже нашли.

— Это участок за ТЦ «Мико» на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Сейчас там обычная спортплощадка, — сообщил чиновник.

Финансирует работы федеральный центр. Оборудование поступит с ростовского завода, пишет 63.ру.