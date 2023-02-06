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 В Самаре подвели итоги чемпионата ЦВО по офицерскому троеборью
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 В Самаре подвели итоги чемпионата ЦВО по офицерскому троеборью

6 февраля 2023 17:17
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В составе 10 команд за медали боролись 59 спортсменов-военнослужащих из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных вузов.

В Самаре определились победители чемпионата Центрального военного округа (ЦВО) по зимнему офицерскому троеборью в командном и личном зачетах. Состязания прошли в тире и бассейне самарского филиала ЦСКА, а также на лыжной базе «Чайка».

В составе 10 команд за медали боролись 59 спортсменов-военнослужащих из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных вузов, дислоцированных в Самаре, Тольятти, Сызрани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Вольске, Омске, Новосибирске. Офицеры состязались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.

По итогам трех дней соревнований первое место заняла команда 2-й общевойсковой армии (из Поволжья), второе место в общекомандном зачете и первое среди вузов заняла команда Вольского военного института материального обеспечения (МТО) из Саратовской области. Замкнули тройку сильнейших военнослужащие 14-й армии ВВС и ПВО. Среди вузов второе место заняли офицеры из Пензенского филиала Военной академии МТО. На третьем месте расположилась команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В личном зачете первое место в первой возрастной группе занял старший лейтенант Павел Самойленко из Самары. Во второй возрастной группе победу одержал капитан Георгий Сурков из военного городка Еланский. В третьей возрастной группе стал лидером подполковник Николай Маямсин из Вольска.

Главный судья соревнований, инструктор-методист отделения (организации мероприятий и спортивной работы) самарского филиала ЦСКА, судья Всероссийской категории Сергей Лемехов прокомментировал пресс-центру ЦСКА/Самара итоги турнира: «Год от года организация чемпионатов совершенствуется. Повышается спортивный уровень участников. На соревнования прибыли 15 Мастеров спорта, 8 Кандидатов в мастера, 3 перворазрядника. По итогам состязаний военнослужащие успешно подтвердили нормативы и вновь их выполнили: 17 Мастеров спорта, 6 КМС и 7 первых разрядов». Лемехов добавил также, что прошедшие соревнования были отборочными и сильнейшие спортсмены представят округ на чемпионате Вооруженных Сил по офицерскому троеборью, который пройдет с 1 по 4 марта в г. Костроме.

 

Фото:  ЦСК ВВС, г. Самара

 

 

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