В Самаре отметили 40-летие "Матча века"

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Самарская студия кинохроники выпустила документальный фильм о "Матче века". Такое название получила товарищеская игра, состоявшаяся 28 июня 1984 года в Куйбышеве на стадионе "Локомотив". В футбольном матче встретились артисты и сотрудники московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком Марка Захарова) и сборная журналистов нашего региона при поддержке ветеранов футбольного клуба "Крылья Советов".



Игра начиналась в 11:00 и собрала на трибунах "Локомотива" несколько тысяч человек: услышав, как играет на трубах оркестр Ленкома, задействованный в рок-опере "Юнона и Авось", на стадион сворачивали все прохожие с улицы Спортивной. Матч завершился со счетом 6:7 в пользу гостей. А в нашем регионе с тех пор зародилась традиция проведения товарищеских игр между журналистами и сотрудниками самарских театров, сохранявшаяся на протяжении многих лет.



Уникальные видеозаписи игры, комментарии участников и организаторов матча, оценки масштаба события - все это собрано в киноленте. Премьера фильма состоялась вчера в кинотеатре "Художественный" в рамках серии "Сделано в Самаре". Ее посетили участники легендарного матча и его организатор - спортивный журналист Сергей Волков. Увидеть фильм в интернете можно будет через некоторое время на канале "Роскинохроники".



"Матч века" (12+)

Фильм создан при поддержке министерства культуры и министерства спорта Самарской области.

Автор сценария - Мария Пашинина

Режиссер - Дмитрий Ионов

Оператор - Богдан Безуглов

Текст за кадром - Михаил Морозов

Фото: минспорта СО