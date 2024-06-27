В Самаре отметили 40-летие "Матча века"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В региональном этапе принимал участие 21 сыровар.
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
В теплой обстановке прошла презентация сборника стихов поэта, участника СВО Александра Гущева.
День молодёжи отметили в Тольяттинской библиотеке им. В.Н.Татищева
В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов
В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов
В целом молодежь использует почти на 30% больше трафика, чем люди среднего возраста, и в два раза больше, чем абоненты старшего возраста.
Ко Дню молодежи билайн проанализировал возрастные отличия в использовании интернет-сервисов
Будьте внимательны и осторожны!
28 июня местами в Самарской области ожидается усиление ветра
"Уважайте личные границы подростка и сами будьте примером здорового поведения".
Медицинский психолог об основных правилах для родителей, которые помогут уберечь ребёнка от употребления любых психоактивных веществ
Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра
В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник».
Судебные приставы Самары: прежде чем улететь — проверили себя в «Банке данных»
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.53
EUR 94.11
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре отметили 40-летие "Матча века"

27 июня 2024 14:41
161
Такое название получила товарищеская игра, состоявшаяся 28 июня 1984 года в Куйбышеве на стадионе "Локомотив".

Самарская студия кинохроники выпустила документальный фильм о "Матче века". Такое название получила товарищеская игра, состоявшаяся 28 июня 1984 года в Куйбышеве на стадионе "Локомотив". В футбольном матче встретились артисты и сотрудники московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком Марка Захарова) и сборная журналистов нашего региона при поддержке ветеранов футбольного клуба "Крылья Советов".

Игра начиналась в 11:00 и собрала на трибунах "Локомотива" несколько тысяч человек: услышав, как играет на трубах оркестр Ленкома, задействованный в рок-опере "Юнона и Авось", на стадион сворачивали все прохожие с улицы Спортивной. Матч завершился со счетом 6:7 в пользу гостей. А в нашем регионе с тех пор зародилась традиция проведения товарищеских игр между журналистами и сотрудниками самарских театров, сохранявшаяся на протяжении многих лет.

Уникальные видеозаписи игры, комментарии участников и организаторов матча, оценки масштаба события - все это собрано в киноленте. Премьера фильма состоялась вчера в кинотеатре "Художественный" в рамках серии "Сделано в Самаре". Ее посетили участники легендарного матча и его организатор - спортивный журналист Сергей Волков. Увидеть фильм в интернете можно будет через некоторое время на канале "Роскинохроники".

 "Матч века" (12+)
Фильм создан при поддержке министерства культуры и министерства спорта Самарской области.
Автор сценария - Мария Пашинина
Режиссер - Дмитрий Ионов
Оператор - Богдан Безуглов
Текст за кадром - Михаил Морозов

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
27 июня 2024, 16:45
28 июня местами в Самарской области ожидается усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
101
Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
27 июня 2024, 16:13
Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра
Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Культура
117
В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник».
27 июня 2024, 15:52
Судебные приставы Самары: прежде чем улететь — проверили себя в «Банке данных»
В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник». Общество
141
В центре внимания
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
238
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
310
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
2757
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
729
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
596
Весь список