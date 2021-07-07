В Самаре откроют два новых центра спортивного тестирования

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Центр спортивного тестирования — федеральный инновационный проект, разработанный АНО «Стань чемпионом», который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет.

В центре любой ребенок может бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 150 показателей (скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое). Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка.



Самарская область вошла в число 8 пилотных регионов, в феврале 2019 году центр начал работу на базе СК «Молодежный» (Самара, Аэродромная, 15). За это время тестирование прошли около 4000 детей. В этом году центры были открыты на ледовой арене «Старт» в Чапаевске и в ФОКе «Салют» в Похвистнево.



Дополнительные комплексы оборудования получены ГАУ СО «ОЦСМ» («МТЛ Арена», Самара, ул. Советской Армии, 253а) и МБУ г.о.Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья» (Самара, Московское шоссе, 125б). Планируется, что тестирование на них начнется с осени этого года.

Фото: минспорт СО