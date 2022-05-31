В Самаре определили лучших ушуистов года

29 мая 2022 г. в школе Южного города прошёл ежегодный турнир «Великолепная пятёрка».
На мероприятии были награждены 5 лучших спортсменов из Самары, которые показали наивысшие результаты в течение 2021-2022 тренировочного года: Старостин Илья, Зимин Максим, Берестова Арина, Герман Платон, Фомичева Кира.
Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд, более 100 спортсменов. Впервые турнир стал межрегиональным - для участия в нём приехали спортсмены из Оренбурга.
По итогам состязаний подведён командный зачет:
«С этого года турнир «Великолепная пятерка» будет иметь статус межрегионального, а масштаб его будет только расти. Мы обязательно будем приглашать команды из других городов. Это будет способствовать повышению уровня мастерства самарских спортсменов», - подытожил на соревнованиях президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев.