В Самаре определили лучших ушуистов года

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29 мая 2022 г. в школе Южного города прошёл ежегодный турнир «Великолепная пятёрка».

На мероприятии были награждены 5 лучших спортсменов из Самары, которые показали наивысшие результаты в течение 2021-2022 тренировочного года: Старостин Илья, Зимин Максим, Берестова Арина, Герман Платон, Фомичева Кира.

Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд, более 100 спортсменов. Впервые турнир стал межрегиональным - для участия в нём приехали спортсмены из Оренбурга.

По итогам состязаний подведён командный зачет:

1 место - с большим отрывом команда СИПКРО,

2 место - команда Южного города,

3 место - клуб Грандмастера Сун Чхао Джун,

4 место - команда Сборной Самарской Федерации Ушу,

5 место - команда Оренбурга,

6 место – команда клуба «Гармония».

«С этого года турнир «Великолепная пятерка» будет иметь статус межрегионального, а масштаб его будет только расти. Мы обязательно будем приглашать команды из других городов. Это будет способствовать повышению уровня мастерства самарских спортсменов», - подытожил на соревнованиях президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев.