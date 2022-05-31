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В Самаре определили лучших ушуистов года

31 мая 2022 12:28
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В Самаре определили лучших ушуистов года

29 мая 2022 г. в школе Южного города прошёл ежегодный турнир «Великолепная пятёрка». 

На мероприятии были награждены 5 лучших спортсменов из Самары, которые  показали наивысшие результаты в течение 2021-2022 тренировочного года: Старостин Илья, Зимин Максим, Берестова Арина, Герман Платон, Фомичева Кира.

Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд, более 100 спортсменов. Впервые турнир стал межрегиональным - для участия в нём приехали спортсмены из Оренбурга.

По итогам состязаний подведён командный зачет:

  • 1 место - с большим отрывом команда СИПКРО,
  • 2 место - команда Южного города,
  • 3 место - клуб Грандмастера Сун Чхао Джун,
  • 4 место - команда Сборной Самарской Федерации Ушу,
  • 5 место - команда Оренбурга,
  • 6 место – команда клуба «Гармония».

«С этого года турнир «Великолепная пятерка» будет иметь статус межрегионального, а масштаб его будет только расти. Мы обязательно будем приглашать команды из других городов. Это будет способствовать повышению уровня мастерства самарских спортсменов», - подытожил на соревнованиях президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев.

 

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