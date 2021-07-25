В Самаре на аэродроме Кряж состоялась церемония открытия чемпионата ВС РФ по парашютному спорту

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Вчера, 24 июля, на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА состоялась церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

В торжественном открытии чемпионата приняли участие командующий 2 гвардейской общевойсковой армии гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, почетный председатель Самарского регионального отделения «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ» генерал-лейтенант Анатолий Александрович Шаповалов, руководитель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Александр Чернышов, начальник филиала ЦСКА/Самара Роман Махонин, а также ветеран парашютного спорта, 17-кратная рекордсменка мира, чемпионка мира Зинаида Михайловна Курицина.

Открыл чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. «Уважаемые участники соревнований. Позвольте от имени командующего Центрального военного округа, от имени командующего 2-ой общевойсковой армии поприветствовать вас на самарской земле и пожелать вам успехов в состязаниях, честной борьбы и пусть победит сильнейший. Уверен, что этот чемпионат мы проведем на высоком уровне, не допустим никаких происшествий. Желаю всем только победы!».

«Первый прыжок с парашютом в России был совершен в 1917 году. Массовый спорт стал развиваться в начале 30-х годов прошлого века. И именно тогда в Советском Союзе было положено начало развитию парашютного спорта. В 1951 году наша команда стала участвовать на всех международных соревнованиях по парашютному спорту, - вспомнил немного исторических фактов в своей речи генерал-лейтенант Анатолий Александрович Шаповалов. - Позвольте от всех ветеранов Вооруженных Сил России поздравить вас с участием в таком серьезном турнире, пожелать вам успехов и ярких побед. Молодежи желаю познакомиться с чемпионами мира по парашютному спорту, узнать биографии легендарных спортсменов, их истории, пообщаться с ними лично и улучшить собственные результаты».

От имени Дмитрия Азарова участников турнира с предстоящим спортивным событием поздравил министр спорта региона Сергей Кобылянский.

Начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин поприветствовал участников парашютных соревнований и пожелал спортивной удачи, личных рекордов и ярких побед.

От ветеранов парашютного спорта к членам сборных команд обратилась 17-кратная рекордсменка мира, чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту Зинаида Михайловна Курицина. «Я горжусь тем, что моя судьба связана с парашютным спортом в воздушно-десантных войсках. От имени всех ветеранов-парашютистов хочу вас поздравить с наступающим праздником рождения парашютного спорта, а также с открытием чемпионата Вооруженных Сил Российской федерации. Пусть небо будет чистым! Безопасных прыжков вам, высоких спортивных результатов».

Во время торжественного мероприятие состоялось важное и знаковое событие для юных парашютистов спортивной школы самарского филиала ЦСКА, которая была открыта 1 сентября 2020 года. 9 июня этого года 11 воспитанников совершили свои первые прыжки с парашютом. На сегодняшний день количество прыжков насчитывается более 10 у каждого. По этому случаю девяти спортсменам были вручены «свидетельства парашютиста».

Завершилась церемония открытия чемпионата ВС РФ торжественным маршем команд.

После чего перед собравшимися выступил вокально-инструментальный ансамбль «Гвардия».

Всего в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд - ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ. В их числе награды в своих зачетах разыграют около 60 парашютисток.

За семь дней соревнований спортсмены разыграют 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика.

Соревновательная часть чемпионата ВС РФ запланирована с 25 по 29 июля. В случае неблагоприятных метеоусловий занятые места будут определяться по фактически совершенным прыжкам с парашютом на день окончания соревнований.

В составе команды Центрального спортивного клуба Армии выступят все сильнейшие парашютисты - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс.