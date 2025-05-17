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В Перми стартовал Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3x3

17 мая 2025 16:58
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В первый день команды девушек из школы №10 Отрадного и Самарского медколледжа им.Н.Ляпиной заняли первые места.

Участников соревнований среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций поприветствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, олимпийская чемпионка, председатель правления ШБЛ «КЭС-баскет» Светлана Антипова и чемпион Европы Алексей Саврасенко.

 Спортсмены и зрители отдали дань памяти героям, защищавшим нашу Родину и одержавшим Победу, 80-летие которой в этом году празднует наша страна. Гимн Российской Федерации исполнил оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

В первый день прошли матчи группового этапа. Команды девушек из школы №10 Отрадного и Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной заняли первые места в группах.

 Юноши из строительно- энергетического колледжа им.П.Мачнева на групповом этапе стали вторыми, из Образовательного центра поселка Рощинский - четвертыми.

 Вчера состоялись отборочные туры конкурса баскетбольных снайперов. сегодня в финале за звание лучшего снайпера поборются две представительницы Самарской области - Полина Филиппова (школьники) и Ирина Киселева (студенты).

 

Фото:   минспорта СО

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