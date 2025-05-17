В Перми стартовал Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3x3

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Участников соревнований среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций поприветствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, олимпийская чемпионка, председатель правления ШБЛ «КЭС-баскет» Светлана Антипова и чемпион Европы Алексей Саврасенко.



Спортсмены и зрители отдали дань памяти героям, защищавшим нашу Родину и одержавшим Победу, 80-летие которой в этом году празднует наша страна. Гимн Российской Федерации исполнил оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю.



В первый день прошли матчи группового этапа. Команды девушек из школы №10 Отрадного и Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной заняли первые места в группах.



Юноши из строительно- энергетического колледжа им.П.Мачнева на групповом этапе стали вторыми, из Образовательного центра поселка Рощинский - четвертыми.



Вчера состоялись отборочные туры конкурса баскетбольных снайперов. сегодня в финале за звание лучшего снайпера поборются две представительницы Самарской области - Полина Филиппова (школьники) и Ирина Киселева (студенты).

Фото: минспорта СО