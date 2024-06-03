В Пензе завершилась Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по плаванию. В соревнованиях приняли участие 286 атлетов из 37 регионов Российской Федерации. Спортсмены Самарской области завоевали медали во всех дисциплинах.
Егор Размахов
50 м баттерфляй - золото
50 м вольный стиль - золото
Илья Хрущёв
100 м на спине - золото
50 м на спине - серебро
Вадим Захаров
50 м баттерфляй - золото
50 м брасс - серебро
Матвей Бруяк
50 м вольный стиль - золото
50 м спина - бронза
Сборная Самарской области
эстафета 4х50 вольный стиль - бронза
Софья Алёшина
200 м комплексное плавание - золото
400 м вольный стиль - бронза
Мария Сержантова
50м на спине - серебро
Мария Сафронова
200 м комплексное плавание - бронза
Сборная Самарской области
эстафета 4х50 комбинированная - серебро
Тренеры - Анна Александровна Яньшина, Алина Владиславовна Янкина, Всеволод Лукин.
Фото: минспорта СО