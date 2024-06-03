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В Пензе завершилась Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по плаванию. В соревнованиях приняли участие 286 атлетов из 37 регионов Российской Федерации. Спортсмены Самарской области завоевали медали во всех дисциплинах.



Егор Размахов

50 м баттерфляй - золото

50 м вольный стиль - золото



Илья Хрущёв

100 м на спине - золото

50 м на спине - серебро



Вадим Захаров

50 м баттерфляй - золото

50 м брасс - серебро



Матвей Бруяк

50 м вольный стиль - золото

50 м спина - бронза



Сборная Самарской области

эстафета 4х50 вольный стиль - бронза



Софья Алёшина

200 м комплексное плавание - золото

400 м вольный стиль - бронза



Мария Сержантова

50м на спине - серебро



Мария Сафронова

200 м комплексное плавание - бронза



Сборная Самарской области

эстафета 4х50 комбинированная - серебро



Тренеры - Анна Александровна Яньшина, Алина Владиславовна Янкина, Всеволод Лукин.

Фото: минспорта СО