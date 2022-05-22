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В Париже на стадионе "Ролан Гаррос" стартует 126-й Открытый чемпионат Франции по теннису

22 мая 2022 15:54
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В воскресенье первые матчи на турнире проведут россияне Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Кузнецов, Павел Котов и Варвара Грачева.

Второй в теннисном сезоне турнир Большого шлема - Roland Garros - стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона "Ролан Гаррос". Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде защищать прошлогодний титул в Париже будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова, сообщает ТАСС.

На мужском турнире представлять Россию будут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также пробившиеся в основную сетку соревнований через квалификацию Андрей Кузнецов и Павел Котов. 23-летний Котов впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема. Вторая ракетка мира Медведев посеян на турнире под вторым номером и встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом в матче первого круга. В прошлом году Медведев впервые в карьере дошел на турнире до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Roland Garros станет для россиянина вторым турниром после операции по удалению грыжи, ранее Медведев уступил во втором круге соревнований в швейцарской Женеве французу Ришару Гаске.

Рублев (7-й номер посева) сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сун У, Хачанов (21) - с португальцем Нуо Боргесом, Карацев - с аргентинцем Камило Уго Карабелли. Кузнецов встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом (15), а Котов попробует свои силы в матче против нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа (26). Рублев и Медведев находятся в одной части турнирной сетки и могут встретиться друг с другом на стадии четвертьфинала. Хачанов, Карацев, Котов и Кузнецов проведут свои первые матчи в воскресенье.

В женском турнире наивысший номер посева среди россиянок получила Дарья Касаткина - 20-й. Roland Garros она начнет матчем со шведкой Ребеккой Петерсон. Людмила Самсонова (25) в первом круге встретится с Данкой Ковинич из Черногории, Вероника Кудерметова (29) сыграет с победительницей квалификационного турнира китаянкой Чжу Линь, Екатерина Александрова (30) - с бельгийкой Грит Миннен, Анна Калинская - с американкой Мэдисон Киз (22), Камилла Рахимова - с прошедшей квалификацию сербкой Александрой Крунич. Единственная россиянка, прошедшая квалификационный турнир, 19-летняя Оксана Селехметьева проведет свой первый в карьере матч в основе турнира Большого шлема против словенки Кайи Юван. Варвара Грачева в воскресенье сыграет с австралийкой Астрой Шармой

Финалистка прошлогоднего Roland Garros россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с предстоящего турнира из-за обострившейся травмы колена и досрочно завершила выступление в сезоне-2022. "Оказывается, она не делала операцию, и при большой нагрузке травма проявила себя. Ждем результатов консультации врачей, специалистов и будем после этого смотреть, сколько займет восстановление", - сказал в среду ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Roland Garros завершится 5 июня. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

 

Фото:   AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

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