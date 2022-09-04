В Орле завершились соревнования Спартакиады учащихся России по всестилевому каратэ

В Орле завершились соревнования финального этапа XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года по всестилевому каратэ.
В состязаниях приняли участие 230 каратистов в возрасте 14-15 лет из разных регионов страны. Представители Самарской области завоевали 4 медали.
Алексей Лыжин (кумитэ, ок, весовая категория 50 кг) - золото;
Ксения Валькова (кумитэ, ок, весовая категория 60 кг) - серебро;
Алина Мельник ,кумитэ, ок, абсолютная категория);
Арина Чирликова , кумитэ, ок, весовая категория 50 кг) - бронза.
XI летняя Спартакиада учащихся России проходит с 25 мая по 11 сентября. В соревнованиях по 47 видам спорта разыгрывается 494 комплекта медалей.
Фото: минспорта СО