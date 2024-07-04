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В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»

4 июля 2024 15:44
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Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.

20 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. 16 сильнейших футбольных клубов России разыграют чемпионат страны. В сезоне 2024/2025 годов в РПЛ выступят два клуба из Самарской области – самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон».

Прошедший сезон стал одним из самых успешных для «Крыльев» за последние годы. Команда долго оставалась в числе претендентов на медали, заранее обезопасила себя от участия в стыковых матчах, и только чуть смазанная концовка не позволила самарцам занять место в верхней части таблицы. Итоговый результат – 9-е место.

«Крылья Советов» готовятся к новому сезону под руководством главного тренера Игоря Осинькина. Команда съездила на краткосрочный сбор в соседний Татарстан, а в основном тренируется в Самаре на стадионе «Металлург». В воскресенье, 7 июля клуб проведет необычную встречу с болельщиками в формате фестиваля в Самаре на пляже Первомайского спуска. Начало мероприятия в 12 часов, вход свободный.

Тольяттинский «Акрон» уже несколько лет «шумит» в российском футболе. Год назад «красно-черные» дошли до финала Пути регионов в Кубке России, выбив из турнира поочередно «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В сезоне 2023/24 «Акрон» выиграл бронзовые медали первой лиги и вышел в стыковые матчи. Там команда Заура Тедеева обыграла по сумме двух матчей «Урал» из Екатеринбурга и получила право представлять Самарскую область и Тольятти в главном футбольном турнире страны. К дебюту в РПЛ «Акрон» сейчас готовится в Турции.

Получив право сыграть в РПЛ, «Акрон» заявил в лигу домашним стадионом «Солидарность Самара Арену». Совместно с администрацией Тольятти клуб рассматривает возможность реконструкции стадиона «Торпедо», но в наступающем сезоне команда точно будет играть в Самаре. В клубе рассматривают игры в областном центре как возможность нарастить количество болельщиков, заявить о себе и дать жителям области дополнительные поводы для радости и гордости за регион. Продумывают в клубе и способы упростить жителям Тольятти логистику в связи с переездом команды на новую арену.

«Выход в РПЛ – цель, к которой мы планомерно шли, и достигли ее в том числе благодаря поддержке наших болельщиков. Мы признательны каждому, кто был с командой на трибунах в Жигулевске. Надеемся, что в новом сезоне увидим еще больше людей, поддерживающих «Акрон» на «Солидарность Самара Арене». Приглашаем жителей Самарской области на наши матчи», - сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

Одно из важных условий выбора стадиона для выступлений в РПЛ – соответствие федеральному закону, согласно которому для посещения матчей премьер-лиги необходимо оформить паспорт болельщика. По фан-айди можно будет посетить и матчи «Акрона», и матчи «Крыльев Советов», и выездные игры команд.

В 2024 году оформить карту стало значительно проще: это можно сделать в любом отделении МФЦ Самарской области, в том числе в Тольятти и Жигулевске. Можно подтвердить личность и удаленно с помощью портала «Госуслуги», используя биометрию или загранпаспорт. В общей сложности оформление фан-айди занимает несколько минут. Мобильные отделения МФЦ будут открыты и на территории стадиона перед началом каждого матча, но все же рекомендуется оформить карту заранее.

Для обеспечения безопасности на трибунах не только болельщик должен оформить соответствующий документ, но и клуб должен провести подготовительные мероприятия – получить необходимые разрешения, оформить учетные записи, поменять прежнюю систему продажи билетов и многое другое. Сейчас в этих мероприятиях задействованы буквально все клубные службы «Акрона»: IT-отдел, сотрудники по работе с болельщиками, отдел маркетинга, коммерческий отдел и пресс-служба. После завершения процедуры регистрации на портале «Госуслуги» и тестирования новой билетной системы клуб сможет объявить о запуске абонементной и билетной программы.

Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным. Между финалом Евро-2024 и первой игрой сезона на «Солидарность Самара Арене» пройдет всего-то 12 дней. А затем матчи будут каждую неделю. В первом туре 20 июля в 18:30 на стадионе сыграют «Крылья Советов» с чемпионом России «Зенитом», во втором 26 июля в 19:00 самарцы примут «Ростов», а в 3-м туре впервые в статусе команды РПЛ домашний матч проведет «Акрон» – 3 августа в 16:00 с московским «Динамо».

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Крылья Советов Самара Тольятти

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