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В Москве завершился Кубок России по горному бегу (вверх-вниз).



На трассу в Битцевском лесопарке вышли более 50 спортсменов. Мужчины бежали дистанцию 12 км (+960 м, -960 м), а женщины - 8 км (+640 м, -640 м).



С соревнованиях среди женщин бронзовую медаль выиграла представительница Самарской области Марина Афанасьева с результатом - 41 минута 42 секунды. Победительницей стала петербурженка Анна Ильина (38:56). Серебро - у Аси Ванеевой из Чувашской Республики (40:15).



В командном зачете наибольшее количество очков набрали спортсмены Санкт-Петербурга - 79 очков. Совсем немного проиграли им представители Белгородской области - 76 очков. Бронзовыми призерами стали легкоатлеты 63 региона - 39 очков.

Фото: минспорта СО